Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Голосующих, членов комиссий и наблюдателей перевели в укрытия.

В Сочи приостановили работу участков из-за БПЛА

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026 Атака беспилотников на регионы России

Работу избирательных участков в Сочи временно приостановили из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА», — написал он.

По словам мэра, сейчас в городе отражают атаку БПЛА. До отмены угрозы участки работать не будут. После официального отбоя их работу возобновят.

Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

О введении ограничений сообщил и аэропорт Сочи. Росавиация в 9:22 заявила, что временно ограничила обслуживание рейсов.

Избирательные участки в Сочи открылись 18 сентября. Всего в городе работают 244 участка. На выборах жители выбирают депутатов Государственной думы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на избирательный участок в Хабаровске Человек-паука. Несмотря на образ, для участия в голосовании ему все равно пришлось предъявить документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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