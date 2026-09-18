Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА

Голосующих, членов комиссий и наблюдателей перевели в укрытия.
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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Работу избирательных участков в Сочи временно приостановили из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА», — написал он.
По словам мэра, сейчас в городе отражают атаку БПЛА. До отмены угрозы участки работать не будут. После официального отбоя их работу возобновят.
Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
О введении ограничений сообщил и аэропорт Сочи. Росавиация в 9:22 заявила, что временно ограничила обслуживание рейсов.
Избирательные участки в Сочи открылись 18 сентября. Всего в городе работают 244 участка. На выборах жители выбирают депутатов Государственной думы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на избирательный участок в Хабаровске Человек-паука. Несмотря на образ, для участия в голосовании ему все равно пришлось предъявить документы.
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