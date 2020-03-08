Сына петербургского судьи, подозреваемого в убийстве своего друга, привезли на допрос в СК в Колпино. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео на котором подросток в сопровождении двух мужчин выходит из машины и проходит в задние следственного комитета.

Мальчик был объявлен в розыск после трагедии, предположительно разыгравшейся в квартире судьи 7 марта, и обнаружен сегодня в центре Пушкина, грязный и уставший. Подростка задержали. Известно, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне в Колпинском районе города на лестничной площадке было найдено тело 14-летнего подростка со следами огнестрельного ранения головы. Очевидец трагедии утверждает, что сын хозяина квартиры, возле которой было найдено тело, при неустановленных обстоятельствах произвел выстрел в друга из ружья ИЖ-18. Предполагается, что оружие принадлежало его отцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, предположительно, компания подростков собралась на квартире сына петербургского судьи, чтобы отметить день рождения одного из них. Примерно в 21:00 сын хозяин жилища, по неустановленным причинам, взялся за ружье и, предположительно, выстрелил в рот одному из своих товарищей. Жертва скончалась на месте.