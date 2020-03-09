Видео: альпинисты спасли собаку, упавшую с обрыва на крутой склон

Альпинисты спасали в Красноярском крае собаку, упавшую с обрыва на крутой склон. Бедняга металась и скулила, не имея возможности спуститься вниз. Помощь ей оказали добровольцы из «Красноярск-ДогСпас», выложив видео спасения в Instagram.

Волонтеры рассказали, что получили сигнал о попавшей в беду собаке 8 марта. Ее в районе Емельяново увидели две женщины, проезжавшие мимо склона на автомобиле. Прибыв на место вечером, добровольцы поняли, что быстро спасти животное не получится. Стена обрыва оказалась глиняной и сильно разрушенной.

«Спасать в темное время суток было опасно. Всю ночь собаку караулил волонтер Михаил Ветров: светил ей фарами и кричал, что все будет хорошо, это ее явно успокоило», — говорится в сообщении.

На следующее утро вместе с профессиональными альпинистами собаку удалось спасти. Она не сопротивлялась, пока на нее одевали грузовую шлейку и намордник. Спустив несчастную вниз, спасатели увидели на ней бирку и узнали, что животное было стерилизовано.

«Самое интересное, что все это время ее ждал и караулил друг-кобелек, их встреча произвела на нас впечатление», — признались волонетры.

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