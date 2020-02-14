Собака спасла жизнь замерзающему в лесу новорожденному медвежонку в США
Домашний пес нашел двухнедельного детеныша барибала на прогулке и принес его хозяевам.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: www.globallookpress.com © Wittek, R., 5-tv.ru
В США домашний пес спас жизнь новорожденному медвежонку барибалу. У малыша, которому всего две недели от роду, судя по всему, погибла мама. Он чуть не замерз в лесу. Собака нашла его на прогулке и принесла хозяевам. Те вызвали ветеринара.
Детеныша черного медведя весом в полкилограмма забрали в центр дикой природы и поместили в инкубатор. Врачи отметили, что это самый маленький медвежонок, которого им приходилось выхаживать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвого тигренка нашли на обочине дороги в районе имени Лазо Хабаровского края. Труп погибшего животного заметил водитель проезжавшего мимо лесовоза и известил местные власти.
Нашли ошибку?