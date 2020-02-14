Собака спасла жизнь замерзающему в лесу новорожденному медвежонку в США

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Домашний пес нашел двухнедельного детеныша барибала на прогулке и принес его хозяевам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Wittek, R., 5-tv.ru

В США домашний пес спас жизнь новорожденному медвежонку барибалу. У малыша, которому всего две недели от роду, судя по всему, погибла мама. Он чуть не замерз в лесу. Собака нашла его на прогулке и принесла хозяевам. Те вызвали ветеринара.

Детеныша черного медведя весом в полкилограмма забрали в центр дикой природы и поместили в инкубатор. Врачи отметили, что это самый маленький медвежонок, которого им приходилось выхаживать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвого тигренка нашли на обочине дороги в районе имени Лазо Хабаровского края. Труп погибшего животного заметил водитель проезжавшего мимо лесовоза и известил местные власти.

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