Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова раскритиковала «нездоровые стереотипы» о многодетности. Омбудсмен отметила, что в настоящее время ждет седьмого малыша и беременность только придает ей сил в работе.

По словам Анны Кузнецовой, появление в семье ребенка способствует открытию у человека новых ресурсов. В частности, у нее рождение каждого малыша совпадало со значимыми карьерными событиями и, помимо прочего, придавало силы для защиты прав детей.

Омбудсмен обратила внимание, что в настоящее время в информационном поле действительно ощущается негативное отношение к многодетным.

«Это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие», — цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.

По мнению уполномоченного по правам ребенка, критика и негатив в адрес многодетных семей лишний раз подчеркивают уровень развития и воспитания того, кто позволяет себе их проявлять. Анна Кузнецова, при этом, призналась, что количество детей в семье действительно оказывает влияние на семейный бюджет. Омбудсмен уверена, что новые меры материальной поддержки со стороны государства позволят уйти подобным стереотипам в прошлое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на поддержку каждой многодетной семьи выделят более одного миллиона рублей.