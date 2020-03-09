Анна Кузнецова раскритиковала «нездоровые стереотипы» о многодетности
По словам уполномоченного по правам ребенка в России, появление каждого малыша в ее семье придает новые силы.
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Фото, видео: ТАСС
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова раскритиковала «нездоровые стереотипы» о многодетности. Омбудсмен отметила, что в настоящее время ждет седьмого малыша и беременность только придает ей сил в работе.
По словам Анны Кузнецовой, появление в семье ребенка способствует открытию у человека новых ресурсов. В частности, у нее рождение каждого малыша совпадало со значимыми карьерными событиями и, помимо прочего, придавало силы для защиты прав детей.
Омбудсмен обратила внимание, что в настоящее время в информационном поле действительно ощущается негативное отношение к многодетным.
«Это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие», — цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.
По мнению уполномоченного по правам ребенка, критика и негатив в адрес многодетных семей лишний раз подчеркивают уровень развития и воспитания того, кто позволяет себе их проявлять. Анна Кузнецова, при этом, призналась, что количество детей в семье действительно оказывает влияние на семейный бюджет. Омбудсмен уверена, что новые меры материальной поддержки со стороны государства позволят уйти подобным стереотипам в прошлое.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на поддержку каждой многодетной семьи выделят более одного миллиона рублей.
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