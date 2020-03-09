Как полнолуние 9 марта повлияет на представителей знаков зодиака

Астрологи давно заметили, что полная Луна действует на состояние людей и их поступки особенно сильно. Полнолуние — для одних период открывающихся возможностей, а для других рискованное время, когда нужно быть крайне осторожными.

Так, родившимся под водными знаками Зодиака — Рыбам, Ракам и Скорпионам — астрологи настоятельно рекомендуют сегодня не злоупотреблять спиртным. Неумеренные возлияния могут не только вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но и спровоцировать на поступки, о которых потом придется пожалеть — например вы можете случайно выдать чужие секреты.

Земным знакам — Девам, Козерогам и Тельцам — в период полной Луны лучше не заниматься домашними делами. Самая обычная уборка квартиры может превратить вашу жизнь в хаос, не говоря уже о перестановке или ремонте. Зато это время благоприятно для решения финансовых вопросов.

Сильнее всего полнолуние влияет на представителей огненных знаков — Львов, Овнов и Стрельцов. Им в этот период противопоказано притрагиваться к деньгам. Даже поход в магазин за колбасой может обернуться проблемами, а более глобальные траты, особенно покупку недвижимости и получение кредитов лучше вообще отложить на другое время.

Родившимся под знаком Водолея, Близнецов и Весов и находящихся под покровительством воздушной стихии астрологи советуют обратить особое внимание на здоровье. Со сменой имиджа тоже нужно подождать — в полнолуние представителям воздушных знаков нельзя стричь волосы и ногти, так что если вы записаны в салон красоты, лучше отмените визит.

Кроме того, всем знакам зодиака в полнолуние следует соблюдать особую осторожность, обращаясь с различными просьбами к вышестоящим инстанциям — просить новую должность или повышение зарплаты. Результат может оказаться противоположным ожидаемому. Студентам не стоит на это время договариваться о пересдаче экзамена. Впрочем, в этих вопросах Луна влияет на людей по-разному: на водные знаки сильнее, на огненные — слабее. Это стоит учитывать при выборе линии поведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как суперлуние 9 марта повлияет на представителей каждого знака зодиака в отдельности.