В Нидерландах завершилось первое заседание суда по делу о крушении Boeing MH-17
Среди подозреваемых трое россиян и один украинец, которых обвиняют заочно. Свою вину они отрицают и называют обвинения — выдумкой.
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Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил, 5-tv.ru
В Нидерландах завершилось первое заседание суда по делу крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом. В числе подозреваемых трое граждан РФ и один украинец, которых обвиняют заочно. Свою вину они отрицают и называют обвинения — выдумкой. К следствию до сих пор остается много вопросов. Неких 13 свидетелей по делу так и не представили. Они будут выступать анонимно. Это решение прокурора.
Как сообщают голландские СМИ, большинство из них опросили лишь год назад, то есть спустя пять лет после катастрофы. Кроме того, Россию в состав следственной группы не включили, а переданную Москвой информацию по делу проигнорировали.
Процесс грозит затянуться на годы, уже сейчас он распланирован до конца 2021-го. Ранее выводы следствия неоднократно опровергались российской стороной и подвергались сомнению независимыми журналистами.
Реакция российского МИДа была однозначной — расследование является предвзятым и однобоким. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов узнал детали первого заседания. Подробности в репортаже.
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