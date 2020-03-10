Террористы обстреляли дворец во время инаугурации президента Афганистана

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Афганистане. Они прогремели в столице страны Кабуле во время инаугурации президента Ашрафа Гани.

Четыре ракеты, по данным МВД, упали недалеко от дворца, где в это время находились тысячи людей. По последним данным, ранения получил один полицейский.

Инцидент не повлиял на речь президента, она прервалась лишь на минуту. Чтобы успокоить сторонников, Гани призвал людей не расходиться и заявил, что готов отдать за них жизнь. Это вызвало шквал аплодисментов.

Выборы президента Афганистана прошли еще осенью прошлого года, но официально Гани привели к присяге лишь сейчас. Он набрал чуть больше 50 процентов от общего числа проголосовавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США приступили к выводу войск из Афганистана после подписания мирного соглашения с еще одной запрещенной в России террористической организацией «Талибан».