Небесный бой: Су-34 и МиГ-31 отработали маневры на сверхвысоких скоростях
Совместные учения ВВС России и противовоздушной обороны ЦВО прошли в Красноярском крае.
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Фото, видео: ТАСС / Bhaskar Mallick
В Красноярском крае завершились совместные учения ВВС России и противовоздушной обороны Центрального военного округа.
По легенде — эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 готовилась нанести удар по крупным промышленным и военным объектам Сибири. Однако навстречу, по боевой тревоге в воздух поднялись шесть перехватчиков МиГ-31. Все маневры выполнялись на сверхвысоких скоростях — до двух тысяч километров. Плюс метель, а такие условия делали задачу еще сложнее.
«У них очень хороший локатор, поэтому они видят достаточно далеко. Поэтому с ними сложно бороться», — рассказал командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис Хитров.
В итоге в воздухе с задачей справились. В то же время на земле отрабатывали свое мастерство аэродромные службы. Это больше ста специалистов из группы управления полетами, инженерно-технический состав, команды радиолакационных постов и систем наземного наведения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обновленная версия истребителя-бомбардировщика Су-34 получит мощное разведывательное оборудование.
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