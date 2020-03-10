Небесный бой: Су-34 и МиГ-31 отработали маневры на сверхвысоких скоростях

В Красноярском крае завершились совместные учения ВВС России и противовоздушной обороны Центрального военного округа.

По легенде — эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 готовилась нанести удар по крупным промышленным и военным объектам Сибири. Однако навстречу, по боевой тревоге в воздух поднялись шесть перехватчиков МиГ-31. Все маневры выполнялись на сверхвысоких скоростях — до двух тысяч километров. Плюс метель, а такие условия делали задачу еще сложнее.

«У них очень хороший локатор, поэтому они видят достаточно далеко. Поэтому с ними сложно бороться», — рассказал командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис Хитров.

В итоге в воздухе с задачей справились. В то же время на земле отрабатывали свое мастерство аэродромные службы. Это больше ста специалистов из группы управления полетами, инженерно-технический состав, команды радиолакационных постов и систем наземного наведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обновленная версия истребителя-бомбардировщика Су-34 получит мощное разведывательное оборудование.