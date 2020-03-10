Школьники в Таджикистане оцифровали тысячи писем с фронта

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В работе ученикам школы Минобороны РФ помогали солдаты и офицеры.

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Фото, видео: ТАСС/Набатов Юрий, Сизов Олег, 5-tv.ru

В Таджикистане ученики школы российского министерства обороны оцифровали почти тысячу архивных документов павших бойцов Великой Отечественной войны.

Фотографии, письма, фронтовые открытки. Некоторые узнали много нового о героическом прошлом своих родственников.

«Это мой пра-прадедушка Шевляков Николай Степанович. Родился в 1913 году и погиб в 1941 году. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 28 лет», —рассказывает один из учеников.

Помогали в оцифровке школьникам солдаты и офицеры. Они разъясняли им не всегда понятные армейские термины и консультировали по поводу некоторых исторических событий времен Великой отечественной войны.

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