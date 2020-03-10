Школьники в Таджикистане оцифровали тысячи писем с фронта

В Таджикистане ученики школы российского министерства обороны оцифровали почти тысячу архивных документов павших бойцов Великой Отечественной войны.

Фотографии, письма, фронтовые открытки. Некоторые узнали много нового о героическом прошлом своих родственников.

«Это мой пра-прадедушка Шевляков Николай Степанович. Родился в 1913 году и погиб в 1941 году. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 28 лет», —рассказывает один из учеников.

Помогали в оцифровке школьникам солдаты и офицеры. Они разъясняли им не всегда понятные армейские термины и консультировали по поводу некоторых исторических событий времен Великой отечественной войны.