Школьники в Таджикистане оцифровали тысячи писем с фронта
В работе ученикам школы Минобороны РФ помогали солдаты и офицеры.
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Фото, видео: ТАСС/Набатов Юрий, Сизов Олег, 5-tv.ru
В Таджикистане ученики школы российского министерства обороны оцифровали почти тысячу архивных документов павших бойцов Великой Отечественной войны.
Фотографии, письма, фронтовые открытки. Некоторые узнали много нового о героическом прошлом своих родственников.
«Это мой пра-прадедушка Шевляков Николай Степанович. Родился в 1913 году и погиб в 1941 году. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 28 лет», —рассказывает один из учеников.
Помогали в оцифровке школьникам солдаты и офицеры. Они разъясняли им не всегда понятные армейские термины и консультировали по поводу некоторых исторических событий времен Великой отечественной войны.
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