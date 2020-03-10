У петербургского «Зенита» появилось женское лицо

В Петербурге представили новую футбольную команду — теперь в северной столице есть еще один «Зенит», женский.

Девушки будут выступать в чемпионате России и приступят к соревнованиям уже в этом сезоне. Главный тренер Ольга Порядина — опытная футболистка, выступала за многие российские клубы и готовила к соревнованиям женскую молодежную сборную. Прекрасная половина сине-бело-голубых тренируется на базе «Зенита» и уже в этом сезоне рассчитывает на высокие результаты.

«Команда практически укомплектована и наша задача сейчас подвести команду к оптимальной форме к старту чемпионата. Здесь собраны перспективные девушки в команде — как опытные игроки, так и молодые», — заявила на пресс-конференции главный тренер.

О создании женского «Зенита» объявили еще в январе этого года. Руководство клуба уверено — новая команда сможет привлечь внимание болельщиков. Тем более, что и российский футбольный союз, и ФИФА считают развитие женского футбола стратегической задачей. Пока девушки будут играть на небольшом стадионе «Смена», но в будущем могут перебраться и на большую арену.