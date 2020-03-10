«А он не плохо целуется!»: Барановская попробовала Байкал «на вкус» и показала юрту
Известная телеведущая продолжает выкладывать кадры из незабываемого путешествия.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская целиком и полностью посвятила себя детям и карьере. Она сама ни раз признавалась: большая семья — это лучшее, что было в ее жизни. Телеведущая не торопится искать себе мужчину, а с удовольствием проводит все свободное время в компании троих самых близких людей.
Так, недавно Юлия осуществила еще одну свою мечту: наконец добралась до озера Байкал. Кадры из поездки Барановская публикует в своем Instagram который день подряд. Судя по ним, семья замечательно проводит время: катается на коньках по замерзшему водоему, спускается с горки на норковой шубе, и даже пробует Бакал «на вкус».
«А он неплохо целуется!» — комментировала телеведущая в сторис, когда воду из озера пила ее сестра.
Кроме того, Барановская показала подписчикам, где она и дети разместились на время отдыха. Оказалось, семья живет в настоящей юрте.
«А вот и наша юрта! Я не знаю, как это правильно называется, но очень круто здесь! Такие фонарики! Класс!» — отметила в очередном ролике Юлия.
Поклонники звезды шоу-бизнеса искренне порадовались за свою любимицу. В частности, многие заявляли: Барановская насколько живая и открытая, что является редкостью в современном мире.
«Юля, ты такая настоящая!!!»
«Юлечка, вы мужественны и прекрасны! А детки вообще супер!»
«Вы — хорошая мама! Очень приятно за вами наблюдать!» — писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал нежный снимок Юлии Барановской с младшим сыном.
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