«А он не плохо целуется!»: Барановская попробовала Байкал «на вкус» и показала юрту

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская целиком и полностью посвятила себя детям и карьере. Она сама ни раз признавалась: большая семья — это лучшее, что было в ее жизни. Телеведущая не торопится искать себе мужчину, а с удовольствием проводит все свободное время в компании троих самых близких людей.

Так, недавно Юлия осуществила еще одну свою мечту: наконец добралась до озера Байкал. Кадры из поездки Барановская публикует в своем Instagram который день подряд. Судя по ним, семья замечательно проводит время: катается на коньках по замерзшему водоему, спускается с горки на норковой шубе, и даже пробует Бакал «на вкус».

«А он неплохо целуется!» — комментировала телеведущая в сторис, когда воду из озера пила ее сестра.

Кроме того, Барановская показала подписчикам, где она и дети разместились на время отдыха. Оказалось, семья живет в настоящей юрте.

«А вот и наша юрта! Я не знаю, как это правильно называется, но очень круто здесь! Такие фонарики! Класс!» — отметила в очередном ролике Юлия.

Поклонники звезды шоу-бизнеса искренне порадовались за свою любимицу. В частности, многие заявляли: Барановская насколько живая и открытая, что является редкостью в современном мире.

«Юля, ты такая настоящая!!!»

«Юлечка, вы мужественны и прекрасны! А детки вообще супер!»

«Вы — хорошая мама! Очень приятно за вами наблюдать!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал нежный снимок Юлии Барановской с младшим сыном.