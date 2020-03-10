«Такие сладкие!»: дети Собчак и Расковаловой растрогали фанатов нежным поцелуем
Платон поздравил подружку Виолетту с третьим днем рождения.
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Фото, видео: Instagram @yanaraskovalova
Звездная подруга Ксении Собчак Яна Расковалова опубликовала в Instagram кадры с третьего дня рождения своей маленькой дочери Виолетты. В числе прочих, был снимок, который особо впечатлил подписчиков звезды: маленький сын Собчак, пришедший поздравить подружку, нежно поцеловал ее в щечку.
«Дружба с детства — самая крепкая дружба, и если удается ее пронести, то она действительно до конца жизни. Ксюша, наши улучшенные копии», — подписала пост Расковалова.
Собчак тут же прокомментировала трогательный кадр.
«Ага! Моя, как всегда, лезет целоваться!» — ответила Ксения.
Фолловеры знаменитостей не смогли сдержать эмоций и отметили: дети на фото выглядят как настоящие принц с принцессой.
«Такие сладкие!»
«Может, и правда, лет через 20 поженятся?»
«Счастья деткам большого! Такая милая парочка!» — отмечали поклонники.
Ранее 5-tv.ru показал нежное фото Ксении Собчак с сыном в обнимку.
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