«Такие сладкие!»: дети Собчак и Расковаловой растрогали фанатов нежным поцелуем

Звездная подруга Ксении Собчак Яна Расковалова опубликовала в Instagram кадры с третьего дня рождения своей маленькой дочери Виолетты. В числе прочих, был снимок, который особо впечатлил подписчиков звезды: маленький сын Собчак, пришедший поздравить подружку, нежно поцеловал ее в щечку.

«Дружба с детства — самая крепкая дружба, и если удается ее пронести, то она действительно до конца жизни. Ксюша, наши улучшенные копии», — подписала пост Расковалова.

Instagram @yanaraskovalova

Собчак тут же прокомментировала трогательный кадр.

«Ага! Моя, как всегда, лезет целоваться!» — ответила Ксения.

Фолловеры знаменитостей не смогли сдержать эмоций и отметили: дети на фото выглядят как настоящие принц с принцессой.

«Такие сладкие!»

«Может, и правда, лет через 20 поженятся?»

«Счастья деткам большого! Такая милая парочка!» — отмечали поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал нежное фото Ксении Собчак с сыном в обнимку.