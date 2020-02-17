«Будит меня, такой зайка!» — Собчак показала утренние радости с сыном

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Сергей Зеленский
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Трехлетний Платон купается в любви родителей.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась очередным умилительным видео со своим трехлетним сыном Платоном.

На этот раз запечатлен момент пробуждения. На кадрах к Ксении по кровати пробирается малыш в пижаме и пытается стянуть с нее одеяло.

«Будит меня, такой зайка! Маме холодно так! Ой, холодно!», — сказала звезда и рассмеялась.

Родители Платона часто выкладывают фото и видео с ним. Несмотря на крайне загруженные графики, и Ксения, и отец мальчика — актер Максим Виторган стараются максимально проводить с сыном время.

Так, Ксения Собчак недавно поделилась фото Платона с чумазым лицом. Она пошутила, что ее сын «съел воробушка». А папа повел его в развлекательный детский центр в Москве.

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