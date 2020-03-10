Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11
Музей запечатлели одним кадром и на одном заряде смартфона.
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Фото, видео: ТАСС / ZEUS, /Мальцева Ольга, /Коньков Сергей, Instagram @mujuice
Американская компания Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже. Ролик снят на камеру iPhone 11 Pro Max одним дублем и на одном заряде аккумулятора смартфона. Картину можно посмотреть на официальном Youtube-канале корпорации.
Apple и Эрмитаж в своей коллаборации представили зрителям кинопутешествие по 45 залам музея с демонстрацией 588 шедевров мирового искусства.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал совместный проект с Apple «этапом электронной эстетики». По его мнению, технологии начинают гуманизироваться.
«Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, „обычный“ Эрмитаж, но под необычным углом», — цитирует ТАСС руководителя музея.
В фильме использовали музыкальные композиции российского электро-исполнителя Mujuice, американского саксофониста Антона Шварца, британского композитора Габриэля Прокофьева и других знаменитостей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередь в музей Эрмитаж растянулась на всю Дворцовую площадь.
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