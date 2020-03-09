Умер бывший партнер Аркадия Райкина и актер «Сатирикона» Владимир Михайловский

На 84-м году умер бывший партнер по сцене Аркадия Райкина и актер «Сатирикона» Владимир Михайловский. Об этом сообщается на сайте театра.

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в „Сатириконе“, бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал только нежные и глубоко сердечные чувства», — говорится в сообщении, подписанном руководителем театра Константином Райкиным и всей труппой.

Коллеги ушедшего из жизни артиста особо подчеркнули такие качества Михайловского, как остроумие, скромность.

«Смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями», — подчеркнули в театре.

Константин Райкин со своей стороны особо отметил нежные отношения, которые их связывали на протяжении многих лет и тот факт, что Михайловский «являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим».

«Никогда его не забуду и бесконечно благодарен», — написал в завершение Райкин.

Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде, а в 60-е годы XX столетия пришел служить в Ленинградский ТЮЗ. Уже в семидесятые он перешел в Ленинградский театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина. А со дня основания «Сатирикона» прослужил там до 2004 года. Последние годы Михайловский работал в театре «Эрмитаж».