Элджей посмеялся над Джиганом на фоне слухов о нестабильном состоянии рэпера
Супруг Оксаны Самойловой утверждал, что некоторое время провел в «психушке».
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Фото, видео: Instagram @sayonaraboy
Российский рэп-исполнитель Элджей посмеялся над коллегой по цеху Джиганом на фоне слухов о нестабильном состоянии последнего. Ранее музыкант опубликовал видео, на которых распивает алкоголь в присутствии детей и матерится. Он также заявлял о том, что некоторое время провел в «психушке».
Элджей разместил в Instagram ролик, который репостнул со страницы Джигана. В нем супруг Оксаны Самойловой в очередной раз ведет себя не вполне адекватно и употребляет нецензурную лексику.
«Пошел хавать *** (очень вкусный — ред.) хавчик. Петушки *** (дурные — ред.) вы все», — поет на кадрах знаменитость.
Недавно в сети появилась информация о том, что рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова оказались на грани расставания после рождения четвертого ребенка. Влюбленные резко изменили стиль поведения в социальных сетях. Например, жена музыканта огорошила подписчиков постом, в котором призналась, что не хочет «просыпаться в этот мир».
По некоторым данным, из-за злоупотребления алкоголем Джиган оказался в американской клинике по борьбе с зависимостями. Рэпер сбрил брови и бороду.
«Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — сказал Джиган в одном из прямых эфиров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснил, как рэперу Джигану и Оксане Самойловой спасти брак.
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