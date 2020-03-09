Психолог рассказал, как Джигану и Оксане Самойловой спасти брак

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова оказались на грани расставания. После рождения четвертого ребенка пара резко изменила стиль поведения в социальных сетях. Музыкант начал выкладывать видео, на которых распивает алкоголь в присутствии детей и матерится. А его жена даже огорошила подписчиков постом, в котором призналась, что не хочет «просыпаться в этот мир». Как пишет «7Дней», после ряда скандалов из-за злоупотребления Джиганом алкоголем Оксана сдала его в клинику на реабилитацию.

Как разобраться паре в отношениях и не потерять друг друга? Рецепт спасения брака 5-tv.ru подсказал семейный психолог Сергей Ланг. Он подчеркнул, как важно для обоих супругов живое общение вдвоем. Ведь в современном мире часто разговор на кухне заменяет обмен сообщениями и лайки в соцсетях.

«В первую очередь, нужно понять, что мужчина — это такой же ребенок в семье, как и дети. Внимания он требует к себе так же много. Поэтому, если женщине очень важны отношения, она должна находить время на то, чтобы уделять ему внимание. Не отказывать ему в сексуальных отношениях, общаться, поддерживать. Если мы отследим их посты, то видно, что они всегда отдыхают вместе с детьми. Это говорит о том, что им не хватает времени, чтобы общаться друг с другом. Это тоже может послужить серьезной причиной для стресса. Оксане нужно находить время на общение с мужем, пытаться его заинтересовать. И в первую очередь, конечно, надо разговаривать друг с другом. Современные пары очень много сидят в интернете, а именно диалога между ними не происходит. Нужно больше разговаривать», — объяснил психолог.

Не стоит пренебрегать и помощью специалистов, добавил собеседник 5-tv.ru. Ведь на первых порах супругам кажется, что они разберутся сами, а это зачастую ошибка. Запущенную ситуацию разрешить гораздо сложнее, поэтому лучше сразу обращаться за помощью к психологам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друг Джигана музыкант Эдуард Магаев, известный под псевдонимом DJ M.E.G, призвал прекратить травлю рэпера, которая развернулась в соцсетях из-за его поведения в семье.