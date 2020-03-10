Ксения Собчак продемонстрировала растяжку в поддержку курса рубля
Светская львица отреагировала на экономическую ситуацию в мире поднятием ноги.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак оригинально отреагировала колебание курса валют. Светская львица выложила в Instagram снимок, на котором продемонстрировала эффектную растяжку. Она легла на пирсе в голубом костюме на фоне океана и подняла одну ногу вверх. Так звезда решила подбодрить поклонников на фоне изменения экономической ситуации в мире.
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — написала под фото Собчак.
Фолловеры оценили юмор Ксении и поинтересовались у предприимчивой бизнес-леди, где лучше хранить деньги.
Были и те, кто пожалел Анастасию Волочкову. Шпагаты балерины в последнее время теряют уникальность. Подобные растяжки ног все чаще демонстрируют другие селебрити, и Собчак не стала исключением.
9 марта 2020 года неофициально назвали «черным понедельником». В этот день цена доллара выросла до 71 рубля, а евро до 81 рубля из-за снижения цен на нефть.
Ранее 5-tv.ru писал, что дети Собчак и Расковаловой растрогали фанатов нежным поцелуем.
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