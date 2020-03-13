Как выглядит петербургская квартира Волочковой, которую она пыталась продать за 120 миллионов?

Анастасия Волочкова сдает квартиру в Санкт-Петербурге. Почему балерина решила впустить в свое жилье чужих людей? Неужели она испытывает трудности с деньгами? И как прокомментировала новость сама танцовщица? Только в программе «Светская Хроника»!

Недавно сразу на нескольких сайтах по аренде жилья появилось объявление о сдаче квартиры в самом сердце Петербурга. Богато обставленные апартаменты удивительным образом напоминали жилье балерины Анастасии Волочковой.

«Эта квартира, так же как и моя московская, подарена мне самым любимым человеком Сулейманом Керимовым».

Квартира находится на третьем этаже дома на Площади Искусств. Когда-то в этом здании было кафе, где собирались поэты Серебряного века: Анна Ахматова, Сергей Есенин, Владимир Маяковский. А теперь здесь обосновалась новая петербургская элита.

Площадь апартаментов — 196 квадратных метров. Четыре комнаты обставлены шикарной мебелью в стиле барокко. Зеркала с ручной резьбой, золото, лепнина, колонны — все как любит Настя.

С этой квартирой у звезды балета связано много теплых воспоминаний: «Садилась в белоснежную карету, украшенную белыми розами, запряженной тройкой белых лошадей».

Над потолками в гостиной и спальне трудились мастера из Эрмитажа. Арендная плата за все это великолепие — 500 тысяч рублей в месяц.

«Данный ремонт был в 90-е, тогда наши олигархи любили дорого-богато. Показывать свою роскошь жизни. Но при этом сейчас такой ремонт не востребован. Он считается несовременным и неуютным», — оценил квартиру балерины риэлтор Ярослав Кобаладзе.

Несколько лет назад Волочкова уже пыталась найти для квартиры нового хозяина. Семейное гнездышко звезды было выставлено на продажу за 120 миллионов рублей. Затем цена упала до 80. Но, видимо, желающих приобрести жилье «от Волочковой» так и не нашлось. И Анастасия решила сдать квартиру в аренду.

Но почему же танцовщица хочет расстаться с местом, которое обставляла с такой любовью?

«Может, надоело. Может, ей деньги были нужны», — предположила Эвелина Бледанс в комментарии программе «Светская хроника».

Особо внимательные поклонники отметили: в последнее время Анастасия не производит впечатления богатой женщины. Например, она второй год подряд появляется на своем дне рождения в одних и тех же серьгах.

К тому же Волочкова неоднократно признавалась: отношения с бывшим супругом Игорем Вдовиным сильно ударили по ее кошельку.

«Мне друзья говорили, что Игорь Вдовин под мое имя брал деньги у моих же знакомых друзей, типо, на мои спектакли, на мои концерты, на самом деле, они до меня даже не доходили».

Их брак распался более десяти лет назад, но забыть о нем Анастасия не может до сих пор.

«Так вот я хочу сказать, что очень удобно на отнятые у матери своего же ребенка деньги содержать своих детей, которых четверо, жен, проституток, любовниц и новоиспеченных, и нет, это, конечно, удобно, но я буду бороться за возврат моего долга».

Всю информацию о сдаче квартиры балерина, в итоге, опровергла:

«Это мои квартиры, мое имущество, мой дом, мои машины. О чем вы говорите? Если я захочу сдать квартиру, я это сделаю сама лично».

Звезда успокоила фанатов: никаких проблем с финансами у нее нет. Да и вообще, жизнь кипит. Новый возлюбленный не дает скучать. Недавно, например, увез на вертолете в очень необычное место. В романтической поездке они посмотрели на новорожденных кабанов и побывали в избушке Бабы-яги. А вечером балерину ждали зажигательные танцы.

Так что у Анастасии Волочковой все хорошо. А после того, как отсудит миллионы у бывшего мужа, наверняка станет еще лучше.