Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о детях как о приоритете госполитики России

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству 10 марта одобрил поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, предусматривающую формулировку, согласно которой дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики» страны, сообщает ТАСС.

Госдума в ходе пленарного заседания должна рассмотреть предложенный президентом РФ Владимиром Путиным документ об изменениях в основном законе России во втором чтении, после чего станет возможным внесение поправок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти обещают проиндексировать пенсии, несмотря на ослабление рубля. Сенатор Елена Бибикова заверила, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены.