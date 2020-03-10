Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о детях как о приоритете госполитики России

|
Василий Заика
38

Госдума в ходе пленарного заседания должна рассмотреть предложенный президентом РФ Владимиром Путиным документ об изменениях в основном законе страны во втором чтении.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству 10 марта одобрил поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, предусматривающую формулировку, согласно которой дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики» страны, сообщает ТАСС.

Госдума в ходе пленарного заседания должна рассмотреть предложенный президентом РФ Владимиром Путиным документ об изменениях в основном законе России во втором чтении, после чего станет возможным внесение поправок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти обещают проиндексировать пенсии, несмотря на ослабление рубля. Сенатор Елена Бибикова заверила, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
72.02
4.50 81.86
6.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...