Поправка о досрочных выборах парламента внесена в Госдуму. Она предусматривает право для Госдумы действующего созыва принять решение о сокращении срока полномочий. Поправку внес депутат от «Единой России» Александр Карелин.

В тексте отмечается, что принять решение о сокращении срока полномочий Госдума может двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Если решение будет принято, то российский президент Владимир Путин сможет назначить новые выборы парламента. В поправке также отмечается, что Госдума нового созыва должна будет собраться на свое первое заседание не позднее, чем на тридцатый день после того, как произойдет избрание ее членов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции.