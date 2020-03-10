Видео: рэпер Моргенштерн попал в больницу

Ухудшение здоровья Алишера Моргенштерна привело его на больничную койку. Об этом он рассказал в видео для поклонников. Рэпер записал несколько роликов в Instagram из палаты, где объяснил причину недуга.

По словам исполнителя, у него воспалилась одна из небных миндалин. Вместо лечения ангины он провел очередной концерт. Напряжение связок вызвало ухудшения самочувствия. По этой причине он объявил о перенесении трех ближайших концертов в российских городах.

Instagram @morgen_shtern

Медики доставили молодого человека в машине скорой помощи и уже провели операцию на горле — разрезали миндалину и устранили отек. Сейчас Моргенштерн проходит лечебные процедуры и чувствует себя лучше. Поклонники поддерживают музыканта и желают его скорейшего возвращения на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Моргенштерн задолжал ГИБДД, за последние полгода ему выписали 163 штрафа.