Летом прошлого года 21-летний рэпер Моргенштерн купил себе новенький Mercedes-Benz Е200. Музыкант настолько обрадовался покупке, что однажды даже выехал на машине на сцену во время концерта. Певец обожает свое авто и постоянно публикует в Instagram фото и видео с ним. Более того, сразу после приобретения исполнитель опубликовал клип на песню «Новый «мерин».

Instagram @morgen_shtern

Хвастаться покупкой Моргенштерн любит не только в соцсети, но и на трассе. Всего за полгода рэпер получил за нарушения правил дорожного движения (ПДД) 163 штрафа на общую сумму более 200 тысяч рублей, пишет Daily Storm.

В настоящий момент Моргенштерн должен оплатить 24 тысячи рублей, чтобы погасить десять штрафов. Известно, что рэпер нарушал ПДД не только в Башкирии (там он живет), но и в столице, Санкт-Петербурге, Пензенской области и множестве других регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн купил себе бриллиантовую подвеску за три миллиона рублей.