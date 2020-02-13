За полгода — 163 штрафа: рэпер Моргенштерн на новеньком Mercedes-Benz задолжал ГИБДД
Нарушить правила движения артист успел на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и других регионах РФ.
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Фото, видео: Instagram @morgen_shtern
Летом прошлого года 21-летний рэпер Моргенштерн купил себе новенький Mercedes-Benz Е200. Музыкант настолько обрадовался покупке, что однажды даже выехал на машине на сцену во время концерта. Певец обожает свое авто и постоянно публикует в Instagram фото и видео с ним. Более того, сразу после приобретения исполнитель опубликовал клип на песню «Новый «мерин».
Хвастаться покупкой Моргенштерн любит не только в соцсети, но и на трассе. Всего за полгода рэпер получил за нарушения правил дорожного движения (ПДД) 163 штрафа на общую сумму более 200 тысяч рублей, пишет Daily Storm.
В настоящий момент Моргенштерн должен оплатить 24 тысячи рублей, чтобы погасить десять штрафов. Известно, что рэпер нарушал ПДД не только в Башкирии (там он живет), но и в столице, Санкт-Петербурге, Пензенской области и множестве других регионов РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн купил себе бриллиантовую подвеску за три миллиона рублей.
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