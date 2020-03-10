В Подмосковье напали на семью в частном доме и вынесли 200 тысяч евро

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Светлана Шевченко
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По предварительной информации, в доме проживает замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбина Свинцова.

Фото: ТАСС/Monika Skolimowska

Неизвестные совершили нападение на частный дом в подмосковных Котельниках. 

Как стало известно 5-tv.ru, грабители связали жильцов дома и вынесли 200 тысяч евро, а также награды. По предварительной информации, в доме проживает замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбина Свинцова и ее супруг, летчик Юрий Свинцов.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранительные органы. Нападавшие скрылись с места преступления.

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