В Подмосковье напали на семью в частном доме и вынесли 200 тысяч евро

Неизвестные совершили нападение на частный дом в подмосковных Котельниках.

Как стало известно 5-tv.ru, грабители связали жильцов дома и вынесли 200 тысяч евро, а также награды. По предварительной информации, в доме проживает замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбина Свинцова и ее супруг, летчик Юрий Свинцов.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранительные органы. Нападавшие скрылись с места преступления.