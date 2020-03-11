Обманувший Пугачеву на миллионы долларов Рафанович вышел из «Бутырки»

Экс-банкир Олег Рафанович вышел из московского следственного изолятора «Бутырка». Согласно неофициальной информации, мера пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого была отменена. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом отмечается, что официальных подтверждений этих данных еще не поступало.

Олег Рафанович в 1996 году стал соучредителем банка «Сенатор». После банкротства организации к нему был подан ряд долговых исков, в том числе от Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая, по данным ее адвоката, дала бизнесмену в долг около шести миллионов долларов, однако обратно их так и не получила. Ее требование было удовлетворено.

На имущество Рафановича был наложен арест. В июне 2013 года арбитражный суд Москвы постановил взыскать с экс-банкира в пользу «Сенатора» 423,6 миллиона рублей убытков в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. В 2017-м подозреваемый был заочно арестован по обвинениям в растрате в особо крупном размере. В этом же году предполагаемый преступник был задержан в Словении, а в октябре 2019-го выдан Российской Федерации.

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