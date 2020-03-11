Видео с места вооруженного ограбления дома семьи замгубернатора ЯНАО

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 24

Трое человек с оружием вломились в дом чиновницы и, предварительно, избили и связали ее мужа, а также рабочего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов Московской области работают на месте вооруженного ограбления частного дома, в котором проживает семья замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой.

Как стало известно 5-tv.ru, трое вооруженных пистолетами мужчин вечером ворвались в дом чиновницы. Предварительно, они избили и связали ее мужа летчика Юрия Свинцова, а также рабочего. После чего вынесли из дома 200 тысяч евро, ведомственные награды и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ заявили, что в настоящее время ведется розыск преступников.

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