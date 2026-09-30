Нетаньяху встретился с героем, который помог обезвредить вооруженного пилота на рейсе Flydubai
Глава правительства назвал мужчину героем и расспросил его о произошедшем на борту.
Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром рейса Flydubai, который помог нейтрализовать вооруженного пилота. Глава правительства назвал мужчину героем и расспросил его о произошедшем на борту.
«Это ты — наша честь. Ты герой. Как тебе удалось это сделать?» — спросил Нетаньяху.
Пассажир рассказал, что одним из первых признаков чрезвычайной ситуации стало отключение света на борту. По его словам, в тот момент до посадки оставалось чуть больше часа.
«Первое, что произошло, — погас свет», — объяснил мужчина.
Он также предположил, что последствия могли оказаться серьезнее, если бы самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Израиля. По словам пассажира, до предполагаемой посадки оставалось около часа и десяти минут.
Нетаньяху отметил, что действия пассажиров позволили предотвратить возможные последствия не только для людей, находившихся в самолете.
«Ты спас не только всех, кто был в самолете. Ты даже не представляешь, что еще могло произойти», — сказал премьер-министр.
После этого Нетаньяху попросил пассажира присесть и еще раз подробно рассказать о произошедшем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр транспорта Израиля Мири Регев обвинил авиакомпанию Flydubai в несоблюдении соглашения, запрещавшего пилотам из Омана выполнять полеты в Израиль.
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