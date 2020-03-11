«Не могу поверить глазам!»—Ботановна сделала завораживающее фото на льду Байкала

Популярный блогер Алина Левда, также известная под псевдонимом Ботановна, опубликовала в Instagram завораживающее фото на льду озера Байкал. На снимке звезда соцсетей позирует в лучах рассветного солнца в сказочном наряде. На ней надет белый купальник и восхитительная воздушная юбка, переливающаяся в голубых и розовых оттенках, которые великолепно вписываются в общую композицию снимка.

Нельзя не заметить, что поза Алины тоже кажется довольно романтичной. В то время, как ее юбка развевается на ветру, блогер смотрит вдаль, грациозно подняв вверх руки. Примечательно, что кадр был сделан почти на том же месте, где проходили съемки фильмов «Лед» и «Лед-2». После выхода второй части кинокартины многие девушки отправились в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами местные красоты и, конечно, сделать удивительные фотографии.

Instagram @botanovna_

Реакция комментаторов была ожидаемой. Все буквально замерли от восторга перед фотографией Ботановны.

«Фото удивительное!»

«Что-то нереальное просто!»

«Не могу поверить глазам!»

«Невероятно!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала.