«Не могу поверить глазам!»—Ботановна сделала завораживающее фото на льду Байкала
Под лучами рассветного солнца блогер позировала в купальнике и шикарной воздушной юбке, переливающейся голубым и розовым цветами.
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Фото, видео: Instagram @botanovna_
Популярный блогер Алина Левда, также известная под псевдонимом Ботановна, опубликовала в Instagram завораживающее фото на льду озера Байкал. На снимке звезда соцсетей позирует в лучах рассветного солнца в сказочном наряде. На ней надет белый купальник и восхитительная воздушная юбка, переливающаяся в голубых и розовых оттенках, которые великолепно вписываются в общую композицию снимка.
Нельзя не заметить, что поза Алины тоже кажется довольно романтичной. В то время, как ее юбка развевается на ветру, блогер смотрит вдаль, грациозно подняв вверх руки. Примечательно, что кадр был сделан почти на том же месте, где проходили съемки фильмов «Лед» и «Лед-2». После выхода второй части кинокартины многие девушки отправились в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами местные красоты и, конечно, сделать удивительные фотографии.
Реакция комментаторов была ожидаемой. Все буквально замерли от восторга перед фотографией Ботановны.
«Фото удивительное!»
«Что-то нереальное просто!»
«Не могу поверить глазам!»
«Невероятно!» — восторгались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала.
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