«Самый лучший антистресс»: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала

Российская фигуристка Аделина Сотникова посетила зимний Байкал и профессионально протестировала лед. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от поездки в одно из самых живописных мест в мире.
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Аделина встала на коньки и выполнила несколько элементов фигурного катания. Подписчики Сотниковой разделили ее восторг в комментариях:
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Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.
Ранее Пятый канал публиковал захватывающее видео закрытия игр «Дети Азии» на Сахалине.