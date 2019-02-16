«Самый лучший антистресс»: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала

Российская фигуристка Аделина Сотникова посетила зимний Байкал и профессионально протестировала лед. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от поездки в одно из самых живописных мест в мире.

— Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск , — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14) 16 Фев 2019 в 1:39 PST

Аделина встала на коньки и выполнила несколько элементов фигурного катания. Подписчики Сотниковой разделили ее восторг в комментариях:

— Умничка очень красиво шикарно и грациозно. Браво.

— Безумно красиво!!!

— Аделин, это невероятно!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

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