«Самый лучший антистресс»: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала

, 10:57 Видео 26

Олимпийская чемпионка Сочи поделилась впечатлениями от поездки на зимнее озеро в Сибири.

Фото, видео: instagram @adelina_sotnikova14

Российская фигуристка Аделина Сотникова посетила зимний Байкал и профессионально протестировала лед. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от поездки в одно из самых живописных мест в мире.

— Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14)

Аделина встала на коньки и выполнила несколько элементов фигурного катания. Подписчики Сотниковой разделили ее восторг в комментариях:

— Умничка очень красиво шикарно и грациозно. Браво.

— Безумно красиво!!!

— Аделин, это невероятно!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

Ранее Пятый канал публиковал захватывающее видео закрытия игр «Дети Азии» на Сахалине.

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