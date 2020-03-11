Пользователи жалуются на сбой в работе Twitter

Пользователи ряда стран жалуются на сбой в работе Twitter. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Основные сообщения о проблемах приходят из США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании. В России сбой коснулся только жителей столицы.

Большинство из любителей микроблога не могут зайти на сайт — 67%. Пятая часть столкнулась с проблемами с приложением для iPhone или iPad. Еще 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android. А те, кто все же смогли зайти, не могут пользоваться его возможностями — например, поставить лайк или сделать ретвит.