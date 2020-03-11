Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон?
В суд попало письмо продюсера, где он угрожает убийством актрисе. Он считал ее одним из обвинителей и написал другу: «Энистон должна быть убита».
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
В США сегодня вынесут приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Имя которого сейчас ассоциируется уже не столько с кинопроизводством, а с насилием и домогательствами. В списке жертв — более 150 женщин.
Вайнштейна разоблачили известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и многие другие. Еще до вынесения приговора стало известно, что Вайнштейн будет отбывать наказание в одной из самых строжайших тюрем, которую называют островом проклятых.
Между тем, как сообщает британский таблоид The Mirror, в суд попало письмо Вайнштейна, которое тот отправил по электронной почте своему знакомому, личность которого не раскрывается, где он угрожает убийством Дженнифер Энистон. Продюсер считал ее одним из обвинителей и написал другу такую фразу: «Энистон должна быть убита». Серьезность угроз пока не выяснена.
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