Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон?

В США сегодня вынесут приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Имя которого сейчас ассоциируется уже не столько с кинопроизводством, а с насилием и домогательствами. В списке жертв — более 150 женщин.

Вайнштейна разоблачили известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек и многие другие. Еще до вынесения приговора стало известно, что Вайнштейн будет отбывать наказание в одной из самых строжайших тюрем, которую называют островом проклятых.

Между тем, как сообщает британский таблоид The Mirror, в суд попало письмо Вайнштейна, которое тот отправил по электронной почте своему знакомому, личность которого не раскрывается, где он угрожает убийством Дженнифер Энистон. Продюсер считал ее одним из обвинителей и написал другу такую фразу: «Энистон должна быть убита». Серьезность угроз пока не выяснена.

Какой срок грозит бывшему медиамагнату, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина. Подробности в репортаже.