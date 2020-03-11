В сети появилась информация о том, что российский исполнитель Валерий Леонтьев отменил концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Первой об этом в своем Instagram сообщила актриса Мария Шумакова. Звезда опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о несостоявшемся выступлении и пожелала певцу скорейшего выздоровления.

Ситуацию взялся прокомментировать концертный директор Валерия Леонтьева — Борис Чигирев. Он рассказал о состоянии 70-летнего музыканта.

«Нормально у него все с самочувствием. Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось. Это временное явление. Сейчас уже все в норме», — утверждает представитель звезды.

Концертный директор Валерия Леонтьева подтвердил, что выступления артиста действительно отменили. Однако он пообещал, что все они будут отработаны уже «через несколько дней».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Леонтьева рассмешили слухи об его уходе со сцены.