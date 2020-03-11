«Он делал операцию!» — концертный директор Леонтьева о состоянии артиста
Певец отменил несколько выступлений из-за резкого ухудшения самочувствия.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @shumakova_masha
В сети появилась информация о том, что российский исполнитель Валерий Леонтьев отменил концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Первой об этом в своем Instagram сообщила актриса Мария Шумакова. Звезда опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о несостоявшемся выступлении и пожелала певцу скорейшего выздоровления.
Ситуацию взялся прокомментировать концертный директор Валерия Леонтьева — Борис Чигирев. Он рассказал о состоянии 70-летнего музыканта.
«Нормально у него все с самочувствием. Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось. Это временное явление. Сейчас уже все в норме», — утверждает представитель звезды.
Концертный директор Валерия Леонтьева подтвердил, что выступления артиста действительно отменили. Однако он пообещал, что все они будут отработаны уже «через несколько дней».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Леонтьева рассмешили слухи об его уходе со сцены.
Нашли ошибку?