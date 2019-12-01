Популярный советский и российский исполнитель Валерий Леонтьев в этом году отпраздновал 70-летний юбилей. В честь праздничного события певец выступил с грандиозным сольным концертом. Сразу после этого в сети заговорили о том, что уже немолодой артист скоро покинет сцену.

Вот только Валерий Леонтьев чувствует себя замечательно и слухи о завершении карьеры опровергает. Звезда всерьез занялся собой и начал следовать принципам здорового образа жизни. Музыкант не употребляет алкоголь и бросил курить несмотря на внушительный стаж.

«Уже год не пью. Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Бывало до двух пачек в день выкуривал. Стараюсь высыпаться — от этого тоже многое зависит», — поделился секретом бодрости духа и тела певец.

Валерий Леонтьев лишь смеется над сплетниками, которые утверждают, что он прекратит концертную деятельность, пишет сайт КР.RU.

«Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать», — пошутил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Леонтьев показал детское фото с прямыми волосами.