«Джей Ло отдыхает»: Анфиса Чехова в черном боди на шпильках сразила поклонников
Телеведущая продемонстрировала позы, в которых аппетитные формы выглядят наиболее выигрышно.
Фото: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном боди на шпильках. 42-летняя знаменитость отметила, что аппетитные формы следует демонстрировать, только приняв определенную позу. Именно при таких условиях можно показать фигуру plus size в более выгодном свете.
«Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!» — уверена телеведущая.
Анфиса Чехова утверждает, что любая женщина, имеющая шикарные размеры, обязательно должна изучить свое тело и подобрать те позы, в которых оно будет смотреться лучше всего.
Подписчики знаменитости моментально оценили фотосессию и оставили множество лестных и не очень комментариев.
«Анфиса супер, красавица! Ну, просто шикарная женщина, само обаяние»
«Джей Ло перед нашей Анфиской просто отдыхает!»
«Обожаю такие булочки»
«Фигура — отпад! Секс-бомба!»
«Один разврат, ужас», — пишут поклонники на странице Анфисы Чеховой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова высмеяла безличные открытки к 8 марта.
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