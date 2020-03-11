«Джей Ло отдыхает»: Анфиса Чехова в черном боди на шпильках сразила поклонников

Телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых позирует в черном боди на шпильках. 42-летняя знаменитость отметила, что аппетитные формы следует демонстрировать, только приняв определенную позу. Именно при таких условиях можно показать фигуру plus size в более выгодном свете.

«Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!» — уверена телеведущая.

Instagram @achekhova

Анфиса Чехова утверждает, что любая женщина, имеющая шикарные размеры, обязательно должна изучить свое тело и подобрать те позы, в которых оно будет смотреться лучше всего.

Подписчики знаменитости моментально оценили фотосессию и оставили множество лестных и не очень комментариев.

«Анфиса супер, красавица! Ну, просто шикарная женщина, само обаяние»

«Джей Ло перед нашей Анфиской просто отдыхает!»

«Обожаю такие булочки»

«Фигура — отпад! Секс-бомба!»

«Один разврат, ужас», — пишут поклонники на странице Анфисы Чеховой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова высмеяла безличные открытки к 8 марта.