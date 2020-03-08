«Акт группового внимания»: Анфиса Чехова высмеяла безличные открытки к 8 марта
Ведущая посоветовала приписывать к таким «открыткам» хотя бы имя той, кому адресуется послание.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Восьмого марта поздравляют женщин многие знаменитости. Анфиса Чехова решила не ограничиваться словами в адрес прекрасных дам и добавила к ним совет для мужчин, которые любят массовые рассылки открыток 8 марта.
Телеведущая объяснила, что безличное поздравление никого не радует, и стоит расщедриться хотя бы на имя своей подруги, вместо стандартных фото букетов, которыми забрасывают девушек в этот день все ухажеры.
«Открою вам тайну, это нам не нравится. Никому не нужен ваш акт группового внимания. И простая строчка: „(имя женщины, которой адресовано смс) поздравляю с праздником! Будь счастлива!“ — будет нам гораздо приятней, чем открытка с цветами, которые даже не вы купили и не вы нарисовали», — авторитетно заявила Чехова.
Поклонницы ведущей во многом нашли ее совет дельным.
«По поводу виртуальных открыток — в точку!!! Терпеть их не могу. Анфиса, с праздником, вы красотка!»
«Подпишусь под каждым Вашим словом!»
«Золотые слова!» — писали девушки звезде.
Что касается поздравлений, к ним каждый подходит по-своему. Как писал 5-tv.ru, Тимур Батрутдинов решил порадовать девушек в честь праздника своим откровенным фото. Жест артиста оценили не все.
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