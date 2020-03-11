Следственный комитет РФ заинтересовался качеством реставрации крепости Копорье
Репортаж корреспондента МИЦ «Известия» о последствиях проведения восстановительных работ увидел глава СК Александр Бастрыкин и лично распорядился провести проверку.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Следственный комитет России проверит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленинградской области — «Известия» рассказывали об этой истории накануне. Репортаж нашего корреспондента увидел глава СК Александр Бастрыкин и лично распорядился провести проверку.
Форпост разрушается уже давно, на днях рухнула арка главного входа — это произошло сразу после противоаварийных работ. При этом миллионы на восстановление древнего памятника выделяются, а проект реставрации до сих пор не готов. Крепость находится в аварийном состоянии.
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