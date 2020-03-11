Следственный комитет РФ заинтересовался качеством реставрации крепости Копорье

Следственный комитет России проверит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленинградской области — «Известия» рассказывали об этой истории накануне. Репортаж нашего корреспондента увидел глава СК Александр Бастрыкин и лично распорядился провести проверку.

Форпост разрушается уже давно, на днях рухнула арка главного входа — это произошло сразу после противоаварийных работ. При этом миллионы на восстановление древнего памятника выделяются, а проект реставрации до сих пор не готов. Крепость находится в аварийном состоянии.