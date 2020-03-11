«Легкая эротика!» — Петросян показал голый торс во время отдыха с Брухуновой
Юморист и его молодая пассия проводят отпуск в солнечном Дубае.
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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova
Евгений Петросян в компании молодой помощницы Татьяны Брухуновой отдыхает в солнечном Дубае. Юморист и его компаньонша отлично проводят время и делятся с подписчиками в Instagram красочными фотографиями и видеороликами из отпуска. Например, Петросян разместил снимок, на котором позирует на лежаке с обнаженным торсом.
«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон», — подписал пост знаменитость.
Фанаты массово пожелали трудолюбивому кумиру хорошего отдыха. Поклонники похвалили комика за подтянутую фигуру и отличный внешний вид.
«Легкая эротика!» — написал один из фолловеров.
Татьяна Брухунова последовала примеру «старшего товарища» и тоже начала публиковать в соцсети «отпускной» контент. Знаменитость показала фото огромной двуспальной кровати, украшенной лепестками красных роз; живописный вид с балкона номера; пляж, прозрачные волны и другое.
Молодая пассия Евгения Петросяна призналась, что давно мечтала выбраться на отдых. По ее словам, она не была в отпуске целый год. Брухунова подчеркнула, что «обожает Дубай».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова поведала о путешествии с Евгением Петросяном по Уралу.
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