«Легкая эротика!» — Петросян показал голый торс во время отдыха с Брухуновой

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Ниса Мурзанаева
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Юморист и его молодая пассия проводят отпуск в солнечном Дубае.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova

Евгений Петросян в компании молодой помощницы Татьяны Брухуновой отдыхает в солнечном Дубае. Юморист и его компаньонша отлично проводят время и делятся с подписчиками в Instagram красочными фотографиями и видеороликами из отпуска. Например, Петросян разместил снимок, на котором позирует на лежаке с обнаженным торсом.

«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон», — подписал пост знаменитость.

Фанаты массово пожелали трудолюбивому кумиру хорошего отдыха. Поклонники похвалили комика за подтянутую фигуру и отличный внешний вид.

«Легкая эротика!» — написал один из фолловеров.

Instagram @petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова последовала примеру «старшего товарища» и тоже начала публиковать в соцсети «отпускной» контент. Знаменитость показала фото огромной двуспальной кровати, украшенной лепестками красных роз; живописный вид с балкона номера; пляж, прозрачные волны и другое.

Молодая пассия Евгения Петросяна призналась, что давно мечтала выбраться на отдых. По ее словам, она не была в отпуске целый год. Брухунова подчеркнула, что «обожает Дубай».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова поведала о путешествии с Евгением Петросяном по Уралу.

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