«Сырость, пробки—все как в Москве»: Брухунова о путешествии с Петросяном по Уралу

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Карина Бернтгольц
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Возлюбленная юмориста опубликовала в Instagram видео, записанное в одной из екатеринбургских гостиниц.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась вместе с юмористом в путешествие по Уралу. Вместе с артистом она гуляет по российским городам, где комик дает концерты. На днях парах побывала в Екатеринбурге.

В Instagram-сторис Брухунова поделилась впечатлениями от города. Девушка записала видео из окна отеля и кратко охарактеризовала погоду.

«Погодка испортилась. Пошел дождь, сырость, пробки — все как в Москве!» — с иронией отметила возлюбленная звезды.

Согласно концертному графику, после Екатеринбурга Петросян с Брухуновой отправятся в Челябинск. Там выступление запланировано на вечер 29 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая пассия Петросяна приготовила изысканный ужин, а тот поел в ресторане. По слухам, влюбленные узаконили свои отношения в ЗАГСе.

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