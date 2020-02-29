«Сырость, пробки—все как в Москве»: Брухунова о путешествии с Петросяном по Уралу

Возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась вместе с юмористом в путешествие по Уралу. Вместе с артистом она гуляет по российским городам, где комик дает концерты. На днях парах побывала в Екатеринбурге.

В Instagram-сторис Брухунова поделилась впечатлениями от города. Девушка записала видео из окна отеля и кратко охарактеризовала погоду.

«Погодка испортилась. Пошел дождь, сырость, пробки — все как в Москве!» — с иронией отметила возлюбленная звезды.

Согласно концертному графику, после Екатеринбурга Петросян с Брухуновой отправятся в Челябинск. Там выступление запланировано на вечер 29 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая пассия Петросяна приготовила изысканный ужин, а тот поел в ресторане. По слухам, влюбленные узаконили свои отношения в ЗАГСе.