Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о миллионных долгах музыканта

Бывшая жена экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи о том, что музыкант задолжал ей шесть миллионов рублей.

Юлия пояснила: после развода Богомазов неоднократно уклонялся от выплаты алиментов на содержании дочери Варвары. За несколько лет накопился долг, на который постоянно начислялись пенни.

«Эта сумма, которая появилась, она официальная, она есть на сайте приставов, да, она общедоступная. Она — около шести миллионов», — пояснила Юлия.

Экс-супруга певца добавила, что Игорь погасил основной долг по алиментам, однако отказывается выплачивать проценты. Сегодня бывшие возлюбленные ведут диалог только через судебных приставов. С дочерью именитый музыкант общаться также не желает.

«Она ему как-то звонила. Он ей опять нахамил, нагрубил. Сказал, что она только денег от него хочет. На самом деле, она хочет с ним хоть какое-то общение», — отметила бывшая жена Богомазова.

Юлия призналась: она очень переживает за 19-летнюю дочь, ведь она искренне хочет наладить отношения с папой. По убеждению женщины, Игорь воспринимает девушку через призму бывшей жены, поэтому не видит в ней родственную душу.

Сегодня музыкант в очередной раз пытается обжаловать судебное решение по делу о выплате им многомиллионной задолженности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей.