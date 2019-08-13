Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей

Игорь Богомазов постоянно находит причины, чтобы не платить алименты на содержание дочери, говорит его экс-супруга.
Фото : Instagram @garik_bogomazov
Бывший солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии 280 тысяч рублей. 43-летний артист постоянно находит причины, чтобы не выплачивать алименты на содержание дочери Варвары, сообщает Starhit.
Не так давно Игорь Богомазов неожиданно решил наладить общение с экс-супругой.
«После выхода передачи с нашим интервью Игоря словно подменили. Он и его вторая супруга, Виктория, внезапно начали звонить мне и дочке, интересоваться, как дела, предлагали дружбу. Но когда пристав выставил ему очередной счет, хороший настрой ментально испарился. Похоже, Игорь надеялся, что я подпишу документы, мол, не имею претензий по задолженности. Хитрый трюк, но ничего не получилось!» — рассказала бывшая жена знаменитости.
Юлия утверждает, что Игорь Богомазов должен выплатить ей еще 280 тысяч рублей. Артист, по всей видимости, придерживается абсолютно иной точки зрения.
«Игорь подал жалобу на нашего пристава, чтобы пересчитали сумму. Надеется, что она магическим образом изменится в меньшую сторону. Когда была в арбитражном суде, он даже в мою сторону не посмотрел и не поздоровался. Десятки раз дочка пыталась набрать его номер, но никто не отвечал. Честно, уже не удивляюсь: привыкла к такому поведению. Общается, только когда ищет выгоду», — признается Юлия.
Стоит отметить, что судебная тяжба по алиментам продолжается между бывшими супругами уже на протяжении нескольких лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам.