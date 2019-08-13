  1. Пятый канал
  4. Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей

Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей

, 9:12

Игорь Богомазов постоянно находит причины, чтобы не платить алименты на содержание дочери, говорит его экс-супруга.

Фото : Instagram @garik_bogomazov

Бывший солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии 280 тысяч рублей. 43-летний артист постоянно находит причины, чтобы не выплачивать алименты на содержание дочери Варвары, сообщает Starhit.

Не так давно Игорь Богомазов неожиданно решил наладить общение с экс-супругой.

«После выхода передачи с нашим интервью Игоря словно подменили. Он и его вторая супруга, Виктория, внезапно начали звонить мне и дочке, интересоваться, как дела, предлагали дружбу. Но когда пристав выставил ему очередной счет, хороший настрой ментально испарился. Похоже, Игорь надеялся, что я подпишу документы, мол, не имею претензий по задолженности. Хитрый трюк, но ничего не получилось!» — рассказала бывшая жена знаменитости.

Юлия утверждает, что Игорь Богомазов должен выплатить ей еще 280 тысяч рублей. Артист, по всей видимости, придерживается абсолютно иной точки зрения.

«Игорь подал жалобу на нашего пристава, чтобы пересчитали сумму. Надеется, что она магическим образом изменится в меньшую сторону. Когда была в арбитражном суде, он даже в мою сторону не посмотрел и не поздоровался. Десятки раз дочка пыталась набрать его номер, но никто не отвечал. Честно, уже не удивляюсь: привыкла к такому поведению. Общается, только когда ищет выгоду», — признается Юлия.

Стоит отметить, что судебная тяжба по алиментам продолжается между бывшими супругами уже на протяжении нескольких лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

10:07
«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей
9:56
Свадебный переполох: в Петербурге гость молодоженов устроил стрельбу во дворе жилого дома
9:52
Печь пироги и не ссориться: как правильно отмечать Медовый Спас
9:45
Экс-король Малайзии променял Оксану Воеводину на новую жену?
9:34
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
9:23
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Сейчас читают

Печь пироги и не ссориться: как правильно отмечать Медовый Спас
Видео: Пикантный рецепт маринованного лука-шалота
Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги