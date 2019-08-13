Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей

Бывший солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии 280 тысяч рублей. 43-летний артист постоянно находит причины, чтобы не выплачивать алименты на содержание дочери Варвары, сообщает Starhit.

Не так давно Игорь Богомазов неожиданно решил наладить общение с экс-супругой.

« После выхода передачи с нашим интервью Игоря словно подменили. Он и его вторая супруга, Виктория, внезапно начали звонить мне и дочке, интересоваться, как дела, предлагали дружбу. Но когда пристав выставил ему очередной счет, хороший настрой ментально испарился. Похоже, Игорь надеялся, что я подпишу документы, мол, не имею претензий по задолженности. Хитрый трюк, но ничего не получилось! » — рассказала бывшая жена знаменитости.

Юлия утверждает, что Игорь Богомазов должен выплатить ей еще 280 тысяч рублей. Артист, по всей видимости, придерживается абсолютно иной точки зрения.

« Игорь подал жалобу на нашего пристава, чтобы пересчитали сумму. Надеется, что она магическим образом изменится в меньшую сторону. Когда была в арбитражном суде, он даже в мою сторону не посмотрел и не поздоровался. Десятки раз дочка пыталась набрать его номер, но никто не отвечал. Честно, уже не удивляюсь: привыкла к такому поведению. Общается, только когда ищет выгоду », — признается Юлия.

Стоит отметить, что судебная тяжба по алиментам продолжается между бывшими супругами уже на протяжении нескольких лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам.