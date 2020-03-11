Совфед одобрил поправки в Конституцию России

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Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон о внесении изменений в Основной закон страны.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Логотип — раскрытая Конституция, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Центральная избирательная комиссия утвердила символику грядущего 22 апреля голосования по поправкам к Конституции.

Выбирали из 35 разработанных дизайнерами вариантов. В ближайшее время основе этой символики будут созданы порядка 30-ти информационно-разъяснительных роликов, а также другие материалы.

Законотворческая подготовка идет без сюрпризов. Госдума утвердила поправки в третьем чтении и отправила выше, в Совет Федерации. И там тоже утвердили. Что дальше, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин объяснил суть поправок в Основной закон страны.

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