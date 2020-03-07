Лера Кудрявцева показала грудь в откровенном бикини на отдыхе
48-летняя телеведущая наслаждается отпуском и утверждает, что это настоящие «кайфушечки».
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram весьма «горячее» видео из отпуска, на котором позирует в откровенном бикини. На размещенных кадрах поклонники смогли лицезреть загорелую грудь кумира.
Звезда отдыхает на солнечном заграничном курорте, однако точное местоположение предпочитает скрывать. Очевидно теледива хочет сохранить ощущение спокойствия и комфорта, царящие в ее отеле.
«Кайфушечки! Пипец, как хорошо!» — сказала знаменитость.
В конце минувшего года Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший под кожей имплант. Токсичный силикон протекал в молочных железах звезды несколько лет.
Позже знаменитость призналась, что супругу хоккеисту Игорю Макарову ее новый бюст очень даже нравится. К тому же, после удаления импланта звезда избавилась от двух килограммов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева поведала, как чувствует себя после операции на грудь.
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