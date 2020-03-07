Лера Кудрявцева показала грудь в откровенном бикини на отдыхе

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram весьма «горячее» видео из отпуска, на котором позирует в откровенном бикини. На размещенных кадрах поклонники смогли лицезреть загорелую грудь кумира.

Звезда отдыхает на солнечном заграничном курорте, однако точное местоположение предпочитает скрывать. Очевидно теледива хочет сохранить ощущение спокойствия и комфорта, царящие в ее отеле.

«Кайфушечки! Пипец, как хорошо!» — сказала знаменитость.

Instagram @leratv

В конце минувшего года Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший под кожей имплант. Токсичный силикон протекал в молочных железах звезды несколько лет.

Позже знаменитость призналась, что супругу хоккеисту Игорю Макарову ее новый бюст очень даже нравится. К тому же, после удаления импланта звезда избавилась от двух килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева поведала, как чувствует себя после операции на грудь.