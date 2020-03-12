Муцениеце получила от Прилучного в подарок кольцо с бриллиантом
Даже после расставания актер не перестает баловать экс-возлюбленную.
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Фото, видео: Instagram @ agataagata, YouTube @Agata Muceniece
На днях Агата Муцениеце весело отметила свой 31-й день рождения. Актриса выложила ролик на YouTube-канал, где рассказала, где и с кем она провела этот важный день, а также похвалилась подарками. В числе прочего, было дорогостоящее кольцо с бриллиантом, которое звезде подарил экс-возлюбленный Павел Прилучный.
«Одно всего? Я хотела три! И все? Ох, ты жмотина! Но очень красиво на самом деле, не выкину. Молодец, что оплатил!» — шутила Агата, разворачивая переданный через подруг подарок от Прилучного.
Подписчики Муцениеце оценили красивый жест актера, однако заметили: их любимая звезда хоть и пытается выглядеть радостной, но ее глаза говорят об обратном.
«Глаза все выдают, Агат. Но ты обязательно будешь счастлива, потерпи!»
«Через экран чувствуется пустота и надежда. Счастья вам Агата!»
«Агата была собой, только когда открывала подарок от Паши. Глаза не умеют врать!» — писали фолловеры в комментариях под видео.
Как утверждает сама актриса, после расставания с отцом своих детей, она не испытывает горя. От грустных мыслей ее спасают малыши, любимая работа, а также пробежки по утрам. Кроме того, на днях Агата обратилась к тату-мастеру, чтобы изменить рисунок на пальце — символ обручального кольца.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто подарил огромный букет одинокой Агате Муцениеце на 8 марта.
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