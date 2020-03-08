Расставшаяся с мужем Муцениеце не осталась без огромного букета 8 марта

Объявившая недавно о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не осталась без поздравления в Международный женский день. На своей странице в Instagram звезда фильма «Тобол» и сериала «Закрытая школа» опубликовала снимок, на котором предстала без макияжа, в очках и с огромным букетом роскошных роз.

Как пишет Teleprogramma.pro, 31-летняя актриса еще в феврале рассказала подписчикам, что в ближайшее время станет разведенной женщиной с двумя детьми. В браке с Прилучным она родила Тимофея, которому сейчас семь лет, и дочь Мию — девочке на днях исполнилось четыре года. В одном из интервью Агата поделилась, что муж хочет, чтобы она родила третьего малыша, но сама она не готова стать многодетной мамой.

Instagram @agataagata

Теперь семья распалась, но бывшие супруги договорились сохранить хорошие отношения ради детей. Недавно в программе Пятого канала «Светская хроника» Муцениеце призналась, что несмотря на решение расстаться, все еще любит Павла Прилучного.