Расставшаяся с мужем Муцениеце не осталась без огромного букета 8 марта
Актриса, объявившая о разводе с Павлом Прилучным, предстала на фото без макияжа с охапкой роскошных роз.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Объявившая недавно о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не осталась без поздравления в Международный женский день. На своей странице в Instagram звезда фильма «Тобол» и сериала «Закрытая школа» опубликовала снимок, на котором предстала без макияжа, в очках и с огромным букетом роскошных роз.
Как пишет Teleprogramma.pro, 31-летняя актриса еще в феврале рассказала подписчикам, что в ближайшее время станет разведенной женщиной с двумя детьми. В браке с Прилучным она родила Тимофея, которому сейчас семь лет, и дочь Мию — девочке на днях исполнилось четыре года. В одном из интервью Агата поделилась, что муж хочет, чтобы она родила третьего малыша, но сама она не готова стать многодетной мамой.
Теперь семья распалась, но бывшие супруги договорились сохранить хорошие отношения ради детей. Недавно в программе Пятого канала «Светская хроника» Муцениеце призналась, что несмотря на решение расстаться, все еще любит Павла Прилучного.
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