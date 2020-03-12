Звезда Comedy Club Гарик Мартиросян в эфире шоу Софико Шеварнадзе на Яндекс-площадке признался: назначение Владимира Зеленского, его бывшего товарища по КВН, на пост президента Украины буквально изменило судьбу юмориста. И даже более того: лишило смысла жизни всех участников «Клуба веселых и находчивых».

«Приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: „Давай тебе сделаем стендап-концерт“. Я такой радостный соглашаюсь. И тут по телевизору говорят, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Все мои проблемы мгновенно превратились в микроскопические», — смеясь заметил Мартиросян.

Кроме того, известный шоумен признался: после такого переломного момента, даже собственные сольные концерты перестали казаться Гарику чем-то значительным и выдающимся.

«Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачеву или нет», — отметил звезда Comedy Club.

К слову, сам Мартиросян в далеком 2007 году предпринимал попытки стать настоящим политиком — он баллотировался в парламент Армении. Тогда его брат загорелся идеей создать молодежную организацию, которая позже переросла в партию. Однако была проблема: в партийном списке не хватало выдающихся персон. Гарик не оставил родного человека в беде и согласился, чтобы его лицо рекламировали.

«Это дико смешная история. Я не хотел становиться депутатом. За две недели до выборов мы собираем пресс-конференцию и я говорю: «Дорогие журналисты, проблема в том, что я шоумен и все было сделано для рекламы. Я выхожу из избирательного списка», — вспомнил юморист.

А также добавил: многие люди расстроились, услышав горькую правду. Но сам Мартиросян никогда не жалел о правильном выборе, ведь творчество для него — смысл жизни.

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