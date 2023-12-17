Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 213 0

Сотрудница авиакомпании рассказала, как выбираться из задымленного салона воздушного судна.

Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира

Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Авиаперелеты, как известно, сопряжены с определенным риском. Несмотря на то, что перед каждым рейсом пассажирам дают инструктаж, как вести себя во внештатных ситуациях, есть нюансы, о которых путешественники не догадываются. Стюардесса одной из авиакомпаний анонимно дала людям совет, который поможет выжить в случае аварийной ситуации.

Как сообщает газета Express, девушка посоветовала пассажирам перед полетом запомнить, где находятся аварийные выходы, и пересчитать ряды, отделяющие их от них. По ее словам, это знание поможет, если в салоне будет задымление и идти к выходу придется наощупь.

Кроме того, для повышения собственной безопасности нужно внимательно слушать инструктаж и надевать спасательные жилеты на случай, если воздушное судно будет садиться на воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот раскрыл главные опасности при зимних перелетах.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
«Клюква в сахарной пудре»: жена Петросяна открыла новую моду
14:14
Можно ли определить бесплодного мужчину по внешности?
13:54
Что стало с главным героем сериала «Обреченная стать звездой» в реальной жизни?
13:29
Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира
13:15
Что подарить мужчине на Новый год: ТОП-5 лучших идей
12:55
Похитители Рождества: таможня ФРГ предупредила о конфискации подарков из России

Сейчас читают

Что стало с главным героем сериала «Обреченная стать звездой» в реальной жизни?
На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»
Больная раком Микуччи о своей тяжелой операции: «Это было небольшое путешествие»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам