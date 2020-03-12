Тайну происхождения материи во Вселенной отрыли ученые из США

Ученые из США раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной. В своем исследовании они установили, что одно из основных противоречий стандартной модели физики, а именно преобладание материи над антивеществом, можно объяснить процессом аксиогенеза. Результаты работы ученых опубликованы на arXiv.org.

Аксиогенез — это процесс образования гипотетических частиц, аксионов. Они в миллиарды раз легче протона и крайне редко взаимодействуют с обычной материей. Именно потому их пока не удалось обнаружить ученым. Исследователи считают, что с помощью аксионов можно объяснить ряд противоречий: СР-симметрию, а также дефицит антивещества во Вселенной, так как аксионы как раз и претендуют на роль того самого антивещества.

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