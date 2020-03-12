Лидер Little Big рассказал, что песня для «Евровидения» была придумана спонтанно

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Алиса Старжевская
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Илья Прусикин описал стиль трека как «рок-диско, металл-диско».

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Little Big

Фронтмен питерской группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как был придуман трек, с которым коллектив поедет представлять Россию на «Евровидении-2020».

По его словам, композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не планировали брать ее для международного конкурса.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас», — охарактеризовал песню музыкант в эфире радио NRJ.

Он добавил, что группа старается сделать трек максимально непохожим на диско. По его мнению, это будет больше похоже на рок-диско или металл-диско.

Премьера песни ожидается в эфире шоу Ивана Урганта 12 марта. Little Big должен был представить композицию еще 9 марта, однако произошла задержка. Именно к этой дате ожидались официальные представления песен от всех конкурсантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что букмекеры назвали имя возможного победителя «Евровидения-2020».

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