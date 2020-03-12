Электронные пуски из комплексов «Искандер-М» провели ракетчики ВВО

Ракетчики провели учения по запуску комплексов «Искандер-М» в Ивановской области. Отрабатывали методы маскировки, налаживали связь, готовили к бою пусковые установки. В итоге все этапы, от выгрузки до старта, прошли в штатном режиме, цели были обнаружены. Предполагаемый противник уничтожен. Ну а под конец занялись вопросами безопасности личного состава и техники. На практике применили методы охраны и обороны лагеря, в том числе в условиях зараженной местности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских крылатых ракет «Томагавк».